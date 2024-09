Firenze la prima spaccata vista in diretta | esce dal finestrino dell’auto e va via con una borsa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 settembre 2024 – Ha infranto il vetro dell'auto e, incurante delle urla di un passante, si è intrufolato all'interno dell'auto per poi allontanarsi con lo zaino che era appoggiato sul sedile posteriore. Ma questa volta il furto è stato ripreso ined è stato postato sulla pagina Facebook Spaccate piazza Vittorio Veneto, creato proprio per denunciare i continui atti vandalici ai danni delle macchine posteggiate. Il filmato è chiaro: l'uomo, appena coperto con un berretto, con uno zaino in spalla, dopo aver spaccato ilè entrato nell'abitacolo ed è poi andato via con il bottino. Con tutta calma, senza nessuna paura. Al cittadino che lo ha ripreso verbalmente, come a sberleffo, gli ha risposto: "Cosa c'è". L'episodio è stato denunciato alla polizia.