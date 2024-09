Europa League Roma-Athletic Bilbao 1-1

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 26 settembre 2024) 22.56acciuffata sul pari nel finale dall'. All'Olimpico 1-1 che sa di beffa per i giallorossi nella seconda giornata di. Brivido per la: il Paredes basco manda fuori di poco. Si svegliano i giallorossi,ma Dovbyk e Dybala non sono precisi.Arriva però il vantaggio con un colpo di testa dell'attaccante ucraino su traversone di Angelino (32'). Dagli spogliatoi rientra Soulé per Dybala. L' argentino subentrato ci prova subito. Nel finale, torre di Nunez per Paredes che piazza l'incornata vincente (85').