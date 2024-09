Endless Love trame turche | Kemal rapisce Deniz e torna in carcere

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 26 settembre 2024) Una brutta sorpresa attendeSoydere nel corso delle puntate autunnali(Kara Sevda). L’uomo finirà di nuovo dietro le sbarre, e in tutto ciò avrà ovviamente un ruolo determinante il perfido Emir Kozcuo?lu. AnticipazioniLa storyline prenderà il via nel momento in cui – grazie alla prova del DNA – Soydere scoprirà cheè sua figlia. Dopo aver riversato il suo risentimento su Nihan, che tacendogli la verità gli avrà impedito di avere un ruolo fondamentale nella vita della piccola, Soydere capirà che la donna gli ha tenuta nascosta la verità solo per proteggere la bambina. Nihan esi metteranno d’accordo per inscenare un “finto rapimento” di, consapevoli del fatto che Emir rappresenti un pericolo per la piccola.