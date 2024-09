Empire of the Ants mostra il suo gameplay

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il publisher Microids e lo studio di sviluppo Tower Five sono entusiasti di presentare nuove immagini del videogioco ispirato all’opera di Bernard Werber,of the. Queste rivelano nuove sequenze di gioco esclusive di varie missioni: Esplorazione, Tattica e Strategica. L’uscita è prevista per il 7 novembre 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS. Inoltre, il gioco sarà uno dei primi a sfruttare appieno la potenza di PlayStation 5 Pro a 60 fotogrammi al secondo, garantendo un’esperienza fluida e coinvolgente. La Limited Edition del gioco conterrà: Gioco completo Steelbook ufficiale Litografie esclusive Artbook digitale Musica digitale originale I giocatori potranno immergersi in un ecosistema a misura di formica nel cuore della foresta di Fontainebleau. Dovranno vestire i panni della 103.683esima formica determinata a proteggere la propria colonia.