EA FC 25 Arrivano Le Pesanti Ed Irripetibili Critiche Di Richarlison

(Di giovedì 26 settembre 2024)ha criticato EA Sports dopo aver visto le stats della sua carta per la popolare modalità Ultimate Team. Il brasiliano ha ricevuto una copia omaggio di EA Sports FC 25 come tutti i giocatori del Tottenham e quando ha aperto la custodia non ha mostrato grande entusiasmo. Nelle ultime ore la software house canadese ha smistato delle copie personalizzate del suo nuovo simulatore calcistico e l’attaccante della nazionale brasiliana ha divulgato una storia su instagram per manifestare tutto il suo dissenso. Nel video che riportiamo in calce alla notizia è possibile vedere la carta ed ascoltare l’audio che contiene parole poco piacevoli nei confronti di Electronic Arts che lui erroneamente continua ad identificare con “FIFA” ovvero la vecchia denominazione della serie calcistica.