Dopo l’infarto più basso livello LDL minore rischio nuovi eventi

(Di giovedì 26 settembre 2024) Intervenire subitoun infarto, già durante il ricovero, in modo intensivo con anticorpi monoclonali inibitori di PCSk9, abbasserebbe i livelli di Ldl fino al 70%. Lo rivela uno studio italiano At Target-It coordinato da Pasquale Perrone Filardi, Direttore della Scuola di specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, Università «Federico II» di Napoli, Presidente Sic (Società Italiana di Cardiologia) e pubblicato sull’European Journal of Cardiologia prva. La ricerca dimostra per la prima volta nella pratica clinica una chiara correlazione: piùè ildi LDL,è ildicardiovascolari, con benefici evidenti già11 mesi. E’ l’approccio «colpisci presto, colpisci forte» che ha portato il 68% dei pazienti a raggiungere l’obiettivo raccomandato di LDL (55 mg/dL) già al primo controllo.