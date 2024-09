Cina-UE | Wang Yi dovrebbero rafforzare fiducia reciproca cooperazione

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2024) Nazioni Unite, 26 set – (Xinhua) – Il ministro cinese degli EsteriYi ieri ha incontrato Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione Europea (UE) per gli affari esteri e la politica di sicurezza, a margine della 79ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York., anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha espresso il suo apprezzamento per l’impegno e lo sforzo di Borrell, in qualita’ di alto diplomatico dell’UE, nel promuovere lae latra le due parti. Il rafforzamento dellatra lae l’UE e’ vantaggioso per entrambe le parti, e’ in linea con i loro interessi fondamentali e a lungo termine e risponde alle aspettative della comunita’ internazionale, ha dichiarato