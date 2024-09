Cane scappato dopo l’incidente in A14 | Aiutateci a ritrovare Olly

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ancona, 26 settembre 2024 — Sono passati sette giorni, ma della piccolanon c’è ancora traccia. Un Cavalier King con gli occhi grandi e pieni d’amore d’amore, dal pelo color rubino, rimasto coinvolto martedì scorso, 17 settembre, insieme ai suoi due padroni, Anna e Alessandro, 33 e 41 anni, in un brutto incidente nel tratto tra i caselli di Ancona Sud e Nord, con direzione Abruzzo. La coppia, residente a Milano, stava dirigendosi a Napoli per passare le vacanze. Intorno alle 5 di mattina, però, la loro Ford Focus ha tamponato un furgone che si trovava più avanti, per un colpo di sonno avuto da Alessandro, tanto che la loro auto si è ribaltata. Fortunatamente i due giovani se la sono cavata con una frattura alle costole (Alessandro) e un taglio sul capo (Anna), ma del loro piccolo amico quattro-zampe nessuna traccia.