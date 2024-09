Bloccano un’auto sospetta Spacciatore aggredisce gli agenti con un coltello

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Quando hanno visto quell’autoa tutta velocità, l’hanno inseguita e bloccata per poi effettuare un controllo della conducente e del passeggero. Quest’ultimo, dopo aver aggredito i poliziotti anche con l’utilizzo di un, è stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga. Per questo motivo, nell’ambito delle attività di pattugliamento del territorio, gli uomini della questura di Fermo hanno arrestato a Porto Sant’Elpidio un 30enne tunisino. Tutto è accaduto nel pomeriggio quando glihanno notato una vettura percorrere le vie cittadine a forte velocità e che effettuava manovre pericolose. Insospettiti dalla condotta dell’automobilista, hanno deciso di seguire l’auto per procedere al controllo e alla successiva contestazione degli illeciti amministrativi al codice della strada.