Bacia l’alunna 13enne a Senigallia Ancona condannato per violenza sessuale un bidello

(Di giovedì 26 settembre 2024)), 26 settembre 2024 – Un bacio sulla bocca dato a una alunna di 13 anni costa una condanna pera undi scuola media. Il collaboratore scolastico, 31enne, italiano, ha preso un anno (pena sospesa) in abbreviato. La condanna è arrivata martedì, inflitta dal gup Alberto Pallucchini. La difesa dell’imputato, rappresentata dall’avvocato Catello De Simone, aveva fornito una propria perizia medica riguardante l’assistito perché soffrirebbe di disturbi comportamentali che lo avrebbero portato a interagire con un eccessivo slancio affettuoso. Non si sarebbe voluto approfittare della minore. Non è stata ritenuta sufficiente dal giudice per poterlo prosciogliere. Ilè statoa risarcire la vittima, parte civile attraverso i familiari con l’avvocato Simeone Sardella, di 15mila euro per i danni morali subiti.