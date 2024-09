Autonomia differenziata 12mila firme raccolte nel Casertano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono 12000 lea Caserta e provincia a sostegno della campagna referendaria contro la legge sull’. Lo rende noto il Comitato provinciale, formato da Cgil e Uil, associazioni e movimenti del territorio, partiti come PD, M5S, Sinistra Italiana, Azione e Italia Viva. Lecartacee si sommano a quelle on line, che in Campania sono arrivate a 103000, e hanno visto un contributo di tutta la regione, con un totale di 180 mila, ai banchetti, nelle sedi e sui luoghi di lavoro.