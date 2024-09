Apre le porte uno spazio artistico dedicato alle opere di Sandrelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Sabato17 si aprono a Camucia ledelloin memoria dell’artista Francescotragicamente scomparso nel marzo del 2023 dopo le ustioni riportate nel rogo della sua auto in fiamme lungo il grande raccordo anulare di Roma. I locali si trovano in via della Repubblica al civico numero 5 a Camucia, per tanto tempo sede del centro giovanile Zac e da anni chiusi. Sono stati trasformati per volontà della famiglia in sede dell’associazione culturale Francesco, nata a luglio dello scorso anno. Ora sono adibiti aespositivo con una scelta delledell’artista che saranno ruotate nel tempo.