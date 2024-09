Alessia e il suo linguaggio poetico Prima della pellicola di Valsecchi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) La storia è quella di, una ragazza disabile, poetica e imprevedibile, che da sola sa fare poche cose, ma inventa frasi surreali e conia parole, e sa a memoria centinaia di brani musicali. Ogni giorno spiazza chi ha la sensibilità di decodificare il suonuovo.e i suoi genitori, Paolo Ghezzi ed Emanuela Artini, sono protagonisti e interpreti del documentario "La poesia del tuo" del regista sondriese Matteo(nella foto) che oggi sarà proiettato inassoluta al Convitto Palmieri di Lecce per il Lecce Film Fest - Festival del Cinema Invisibile (www.leccefilmfest.it). Il documentario dura 19 minuti ed è stato realizzato in collaborazione con Nereal, altra realtà made in Valtellina.