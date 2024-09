Un teatro su misura per ragazzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ilè di tutti, ilè per tutti. A cominciare dai più piccoli. "Uno degli aspetti del lavoro delComunale Pavarotti Freni che apprezzo di più è proprio la sua capacità di avvicinare un pubblico di tutte le età, così come sono notevoli i progetti di inclusività e accessibilità", fa notare Andrea Bortolamasi, assessore comunale alla cultura. Nel programma 2024 - 25 del Comunale, tornano infatti sia il cartellone di "MusicaSu", destinato alle scuole e alle famiglie, sia il progetto "Opera Inclusiva" che – già da alcune stagioni – rende fruibili spettacoli di lirica e balletto anche a persone con disabilità sensoriali. "Arrivare a tutti per noi è un impegno costante", dice Aldo Sisillo, direttore del Comunale.