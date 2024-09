Trump | Sarò il protettore delle donne Bufera sui social dopo la frase del tycoon

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Un vero e proprio putiferio. La recente affermazione di Donald, durante un incontro in Pennsylvania in cui si è definito “il difensore“, ha suscitato un acceso dibattito suimedia. Ha affermato: “Non dovrete più preoccuparvi dei numerosi problemi del nostro Paese. Sarete al sicuro e ioil vostro difensore Non penserete più all’aborto”. Il magnate ha poi sottolineato: “Non sarete più lasciate sole, né avrete paura. Non sarete più in pericolo”.Leggi anche: Toscana, nonna e bimbo di 5 anni ancora dispersiil nubifragio: nessuna traccia Numerose organizzazioni che si battono per i dirittihanno condannato le sue parole, definendole “sordide e preoccupanti”.