Tre Bicchieri 2025 i 34 migliori vini della Lombardia premiati dal Gambero Rosso Primato nazionale per il Metodo Classico

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ladel vino è una regione completa. Gli assaggi di quest’anno per la guidad'Italiadelconfermano ilsulin termini di Tre, con una numerosa pattuglia di Franciacorta e Oltrepò Pavese sugli scudi. Il distretto bresciano ha presentato un lavoro di zonazione ambizioso e dimostra una nuova solidità produttiva, tra dosaggi sempre più calibrati e la nascita di nuovi parcellari che raccontano un’aderenza territoriale sempre più marcata. Il livello medio delle cuvée è molto alto, basta vedere le nostre valutazioni alle realtà affacciate sulle sponde del Lago d’Iseo. In particolare, siamo rimasti colpiti dall’evoluzione stilistica di molti Satèn, in passato oggetto di diverse critiche anche da parte nostra. Sul fronte Oltrepò brillano le aziende che hanno sposato con piena determinazione la causa del Pinot Nero.