Strage familiare a Nuoro | 4 morti e 3 feriti

(Di mercoledì 25 settembre 2024) AGI - Sono due coniugi e una figlia le vittime dellaavvenuta stamane aattorno alle 7, di cui carabinieri e polizia stanno cercando di ricostruire la dinamica. Secondo le prime informazioni, il marito ha sparato alla moglie, Giusi Massetti, che è morta, e ai tre figli, due dei quali minorenni. La maggiorenne è morta sul colpo, mentre il bambino di 9 anni è deceduto dopo poche ore all'ospedale di, dove rimane ricoverato l'altro figlio 14enne. Il terzo ferito, un vicino di casa, gravemente ferito da colpi di arma da fuoco, è stato soccorso sulle scale dall'edificio di via Ichnusa dov'è avvenuto il femminicidio. Il terzo corpo, quello del marito 52enne della donna uccisa, è stato trovato in via Gonario Pinna. Qui è stata soccorsa una donna di 83 anni che aveva riportato un trauma cranico. Non è ancora chiaro se il 52enne si sia tolto la vita.