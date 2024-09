Scappare dalla provincia per rifugiarsi in un mondo di feste e poesia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Giugno 2013 “Dobbiamo comprare qualcosa da mettere sulle pareti. Sono troppo bianche”, disse Alba mentre si osservava allo specchio. Aveva addosso un paio di pantaloncini rosa pallido e una canotta con una pesca disegnata sopra. Stava bevendo uno dei suoi frullati da non so quale potere curativo. Era color melma e perfino lei stava facendo fatica a finirlo. Di solito li beveva quando si sentiva in colpa per qualcosa. I suoi capelli biondi erano legati in una treccia che le arrivava a metà schiena. Si era appena fatta una doccia e ogni volta li legava bagnati per fargli prendere la forma delle onde. Alba era la biondità in persona. Lei era chiara, io scura. Lei pianificava anche quando andare a fare la pipì, io incasinavo la stanza per fagliela mettere in ordine.