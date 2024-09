Ora solare 2024 data | quando dobbiamo spostare le lancette degli orologi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Siamo sempre più vicini al ritorno dell’ora. In questo, una volta che ci siamo messi alle spalle l’estate, è tempo di rivedere ledei nostri. In autunno è previsto il nuovo cambiamento, che provocherà come di consuetudine l’opportunità di avere a disposizione un’ora in più di luce, ma anche una in meno per quanto concerne la sera. Il ritorno dell’ora, che ci sarà dunque anche quest’anno, ha origini antiche. Il primo a ipotizzare questa opportunità fu Benjamin Franklin nel 1784, ma non fu accettata la sua proposta. Poi nel 1907 fu un costruttore inglese, William Willett, a dire che si sarebbero avuto dei risparmi energetici. Poi nel 1916, come ricostruito cronologicamente dal sito Wired, ci fu l’introduzione di quest’orada parte della Germania.