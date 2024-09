Operaio precipita da un tetto e muore | un volo di 8 metri

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ennesimo incidente mortale sul lavoro in Italia. Poco dopo e 10 della mattina di mercoledì 25 settembre, un uomo di 46 anni èto daldell’azienda Intals a Parona, vicino Pavia. Secondo quanto si è appreso, l’sarebbe caduto da un’altezza di circa 8, morendo praticamente sul colpo. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono giunti anche carabinieri, Ats, elisoccorso e ambulanza.Leggi anche:nel dirupo: Erosa 47 anni Morti sul lavoro: i numeri drammatici dell’Inail Una strage che dunque sembra non avere fine, quella dei lavoratori italiani. Anzi, secondo i dati dell’Inail, nei primi sette mesi del 2024 i morti sono aumentati rispetto all’anno precedente. Le vittime sono state in totale 577, il 3,2% in più.