Nubifragio Castagneto Carducci sindaca | Danni ingenti

(Di mercoledì 25 settembre 2024), laSandra Scarpellini, che è anche presidente della Provincia di Livorno: “221 mm di pioggia, 76 mm in 30 minuti, mai registrato qualcosa di simile nel nostro territorio.ma per fortuna nessuna vittima. Da subito avvieremo le procedure per chiedere lo stato di calamità naturale alla Regione Toscana. Grazie a tutti coloro che in queste ore hanno lavorato incessantemente per prestare opera di soccorso”.che ha colpito soprattutto insieme aanche San Vincenzo e Montecatini Val di Cecina. Con allerta meteo in vigore anche mercoledì 25 settembre. E martedì 24 settembre unità di crisi della Protezione Civile regionale a Donoratico . Sopralluogo adell’assessora regionale all’ambiente e alla Protezione civile, Monia Monni.