Napoli | tentato omicidio Fermato un 14enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2024). L’indagato minorenne avrebbe accoltellato un 20enne il 21 luglio scorso. Il reato aggravato dal metodo mafioso. Su autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, personale dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato ha rintracciato eundi. L’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di. L’indagato minorenne è ritentuto ha ritenuto gravemente indiziato di concorso inaggravato dal metodo mafioso in danno di un 20enne. Le indagini, condotte dai militari del Nucleo Operativo della CompagniaStella e dai Falchi della Squadra Mobile di, hanno permesso di raccogliere gravi indizi nei confronti del