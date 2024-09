Napoil Fuorigrotta | ruba un cellulare sul bus arrestato poco dopo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Napoli. L’indagato avrebbe sottratto unad un giovane a bordo di un bus di linea. A tradirlo la geolocalizzazione del dispositivo Nel pomeriggio del 23 settembre, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, in via Giambattista Marino, sono stati avvicinati da un giovane. L’uomo ha raccontato di aver subito –prima – una rapina. Ignoti su un autobus di linea gli hanno sottratto il. Il giovane ha raccontato di essere riuscito a localizzare ilattraverso il telefono del padre. I poliziotti, grazie alle informazioni fornite, hanno iniziato immediatamente le ricerche dell’autore del furto, rintracciandolo in brevissimo tempo. L’uomo era alla fermata di un altro autobus ed era in possesso del telefono sottrattoprima.