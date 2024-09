Misteriosa strage a Galbiate | 250 pecore morte una dopo l’altra Decimato un intero gregge

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024)(Lecco), 25 settembre 2024 – Duecentocinquantasonounal'altra in poche ore. Facevano parte di undi 350 capi. Erano al pascolo nel Parco regionale del Monte Barro, a Prato Bellavista a San Michele di. Si presume siano state avvelenate, ma mancano certezze e nemmeno si sa eventualmente in che modo e quando. Sullastanno indagando i veterinari di Ats Brianza. In attesa di risposte, l'area dove si trovavano gli ovini è stata delimitata e interdetta per timore di contaminazioni. E' stata annullata anche la sagra di San Michele in programma tra sabato e domenica, una festa antica, che viene organizzata annualmente proprio a San Michele, vicino ad una suggestiva chiesa gotica incompleta a cui manca il tetto.