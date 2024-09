Marco Baroni all’esordio europeo fa turn over | chance per Tchaouna e Dele Bashiru

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) È l’Europa League, ma si gioca di mercoledì. È una trasferta contro la Dinamo Kiev, ma lo stadio è ad Amburgo. Non ci sono più i gironi, ma un unico campionato che promuà direttamente le prime otto e rimanderà ai playoff quelle classificate dal 9° al 24° posto. La Lazio debutta in Europa e lo fa stasera, alle 21, al Volksparkstadion, campo neutro che l’anno scorso è stato casa anche dello Shakhtar. C’è un nuovo allenatore rispetto all’anno scorso,, e un nuovo capitano, Mattia Zaccagni. E sono loro ad aver presentato il match alla vigilia. “Il mister ci ha preparato per la sfida e oggi ci siamo allenati bene. Siamo carichi in vista dell’inizio del camminoe ce la metteremo tutta per conquistare i tre punti”, ha detto Zaccagni. Ilè più che probabile: “La partita di domani potrà essere un’occasione per chi ha giocato meno.