Luis Enrique | Mi taglierei il 25% dello stipendio pur di non parlare con la stampa

(Di mercoledì 25 settembre 2024) C’è un solo allenatore nel mondo del calcio che non rilascia mai interviste individuali:. Però il tecnico del Psg s’è raccontato, anche molto intimamente, in una docuserie prodotta da Zoom Sports che andrà in onda in anteprima lunedì prossimo su Movistar+. Si chiama “, non ne hai idea”. Un progetto lungo 18 mesi con più di 100 ore di registrazione.affronta anche il più doloroso degli argomenti possibili, la morte della figlia piccola, Xana: “Alla fine della malattia ci ha detto cose molto dure e mi ha chiesto di non piangere”. Nelle anticipazioni trapelano un po’ di affermazioni carine. Tipo: “Se mi propongono di ridurmi lodel 25% per noncon i media, lo faccio”. Oppure: “Non avrei allenato il Psg di Messi, Neymar e Mbappé“ .