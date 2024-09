Lady Diana | il suo amico Al-Fayed accusato di abusi sessuali

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Mohamed Al-della principessae padre del suo ultimo fidanzato, Dodi, è statopostumo di stupro. Come riportato da tutti i principali media britannici, l’accusa è giunta da parte di cinque ex dipendenti del suo lussuoso grande magazzino londinese, Harrods. Secondo un nuovo documentario della BBC, l’imprenditore egiziano, scomparso l’anno scorso all’età di 94 anni, èdi violenza sessuale anche da molte altre donne. Dodi Al-iniziò a frequentarenel luglio 1997, dopo aver trascorso insieme una vacanza, insieme ai principi William e Harry, sullo yacht del padre a St. Tropez. Morirono insieme il mese seguente in un incidente d’auto mentre venivano portati via, inseguiti dai paparazzi. Si trovavano in una delle proprietà di Mohamed Al-a Parigi, l’hotel Ritz.