La Passatempese asfalta l’Argignano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ma che(Prima Categoria, girone C). Rifila cinque sberle al, alla prima di campionato, e per giunta in trasferta. I Galletti cantano. "Direi buona la prima - esclama Gianluca Mezzanotte, allenatore della-. Era una sfida delicata e piena di insidie, perché affrontavamo una squadra neopromossa e con tanto entusiasmo e che da più di un anno non perdeva in casa. Siamo stati bravi ad approcciare bene e a sbloccarla dopo una ventina di minuti con il bel colpo di testa di Ferri riuscendo poi a raddoppiare con un sinistro di Mechri alla mezz’ora. Abbiamo avuto la possibilità anche di chiuderla nel primo tempo, ma è stato bravo il loro portiere Latini". Appuntamento con i gol solo rimandato. Perché nella ripresa sono arrivate altre tre realizzazioni per i gialloblu dopo aver sofferto solo nei primi minuti della seconda frazione.