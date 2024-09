Il tour dei Nomadi sbarca in Brianza Al PalaDesio 61 anni di musica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Hanno attraversato la storia dell’Italia e dellaleggera, dai primi passi beat a inizioSessanta ai percorsi nella canzone d’autore e nel rock. Oggi sono la band più longeva del panorama italiano, forse la più longeva al mondo dietro solo ai Rolling Stones. Una vera e propria istituzione, celebrati di recente anche da un intenso documentario e ricevuti lo scorso anno dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sabato approderanno in, guidati dall’inossidabile Beppe Carletti: arriveranno alper un concerto molto atteso, e che come spesso accade nel loro caso ha pure una finalità benefica. La band emiliana farà tappa a Desio con il suo Live2024, che ha già registrato parecchi sold-out su e giù per lo Stivale. Dalle 21 proporranno i loro storici successi, accanto alle canzoni del disco più recente intitolato “Cartoline da qui“.