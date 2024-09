Il re della Thailandia firma la legge sul matrimonio tra persone dello stesso sesso #LoveWins

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il rehato unache sancisce l’uguaglianza delle unioni civili, rendendo il Paese il primo nel Sud-Est asiatico a riconoscere iltra. Il disegno diè stato approvato dal Senato a giugno, ma necessitava dell’approvazione reale per diventare. È stato pubblicato sulla Royal Gazette martedì ed entrerà in vigore il 22 gennaio dell’anno prossimo. Gli attivisti hanno dichiarato la decisione come storica, in quanto segna il culmine di anni di campagne per l’uguaglianza dei matrimoni. Laè da tempo considerata un rifugio per la comunità LGBTQ+, in una regione in cui tali atteggiamenti sono rari. La nuovasultra loin, utilizza termini neutri rispetto al genere al posto di “mariti”, “mogli”, “uomini” e “donne”.