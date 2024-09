Gudmundsson non dimentica il Genoa | la FOTO che infiamma il derby con la Sampdoria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Albertsi è trasferito in estate alla Fiorentina, ma non hato il suo passato, vale a dire il. Nel giorno deldella Lanterna contro la, l’attaccante islandese ha infatti pubblicato unasu Instagram piuttosto emblematica, con cuila sfida del Ferraris. Nell’immagine postata da, si vede un cassonetto con la scritta “Doria m***a“, nel caso ci fosse bisogno di ribadire per quale squadra farà il tifo il giocatore. Di seguito lanonil: lacheilcon laSportFace.