Giardino Romantico di Palazzo Reale al via i lavori di restauro

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Presentato il progetto di recupero deldeldi Napoli e al via idi, per una spesa di 900mila euro. L’area sarà chiusa al pubblico almeno fino alla primavera del prossimo anno. Prevista la risistemazione della componente vegetale, impiantistica e architettonica per ripristinare la complessa e stratificata immagine storica dello spazio ottocentesco. Per garantire una maggiore accessibilità e fruizione del complesso museale, le attività interesseranno i viali delcon la demolizione della pavimentazione in asfalto del viale neobarocco perpendicolare all’accesso alla Biblioteca Nazionale e il rifacimento delle superfici pavimentate in cocciopesto di tufo.