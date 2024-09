GF malore per Pamela Petrarolo | cosa è successo e come sta ora

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nel giro di poco più di una settimana, nella casa del Grande Fratello ci sono stati ben due malori. Il primo ha riguardato Eleonora Cecere, mentre adesso la malcapitata è stata, altra esponente del trio Non è la Rai. La donna si è sentita poco bene nel corso della giornata di ieri ed ha avuto quasi uno svenimento. Per sua fortuna, è stata prontamente soccorsa dai compagni d'avventura che, ovviamente, si sono molto spaventati per lei. Il tutto pare sia stato causato da uno sforzo eccessivo compiuto dopo aver mangiato. Ildial GF: eccoha avuto unnella casa del Grande Fratello. Dopo mangiato i concorrenti si sono recati in giardino e Shaila Gatta, recentemente accusata dal suo ex, ha invitato la coinquilina a sdraiarsi in modo da praticarle un massaggio rilassante.