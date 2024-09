Forte temporale a Roma nella notte oltre 50 interventi della Polizia Locale

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 25 settembre 2024) AGI - Sono una cinquantina gliche hanno visto impegnati gli agentidiCapitale in seguito allaondata di maltempo che si è abbattuta in città, in particolare nelle prime ore del mattino. Tra le zone maggiormente interessate, il quadrante sudCapitale, dove si registrano diversi allagamentiad alcune cadute di alberi e rami. In via Cristoforo Colombo, all'altezza di Piazzale Venticinque Marzo 1957, provvidenziale l'intervento di una pattuglia dei caschi bianchi del Gpit, sopraggiunta poco prima delle ore 6 in ausilio a due cittadini rimasti bloccati all'interno dell'autoveicolo, impossibilitati a uscire dallo stesso a causa dell'allagamentocarreggiata. Gli agenti si sono attivati, unitamente ai Vigili del Fuoco, per il necessario aiuto alle due persone bloccate e per la messa in sicurezza dell'area.