È uno Spezia forte in tutti i reparti Esposito prende per mano la squadra Il Picco si conferma l’uomo in più

(Di mercoledì 25 settembre 2024) È-mania. La splendida vittoria delle Aquile nel derby contro la Carrarese e al secondo posto solitario in classifica, stanno ingenerando nella tifoseria aquilotta un entusiasmo incredibile, sulla lunghezza d’onda già vista nel girone di ritorno dello scorso campionato. "È unfantastico – ha sottolineato mister Luca D’Angelo – Per la nostraè tutto più facile quando c’è il sostegno abituale di diecimila tifosi". Ad ogni partita casalinga dei bianchi, va in scena una festa popolare fatta di colori, entusiasmo, passioni, nel segno di una fede comune per lo1906. In quel ‘catino’ affascinante si rinnova un amore senza confini di un popolo per un club che è sintesi di orgoglio, senso di appartenenza, cultura, tradizioni, "una storia che non tramonterà mai" parafrasando la Curva Ferrovia. Un’enorme arma in più per i bianchi.