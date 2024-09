Carabao Cup 2024 2025 | Arsenal e Liverpool senza problemi schiantate Bolton e West Ham

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nessun problema pernei rispettivi impegni nel terzo turno dellaCup: doppio 5-1 rispettivamente controHam e passaggio in scioltezza al turno successivo. Per quanto riguarda i Gunners, dopo il gol in apertura di Rice, da sottolineare la doppietta di Nwaneri, impreziosita dai gol di Sterling e Havertz; per gli ospiti, rete di Collins per il momentaneo 3-1. Nei Reds, esordio dal primo minuto di Federico Chiesa, che è subito protagonista fornendo l’assist a Jota per l’1-1, cinque minuti dopo l’autogol di Quansah al 21?. Il portoghese, poi, raddoppia a inizio ripresa. Salah, subentrato proprio a Chiesa, aumenta il vantaggio della formazione di Slot, che poi allunga ulteriormente con la doppietta di Gakpo nel finale.CupHam SportFace.