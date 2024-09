Brooke Logan al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 25 settembre 2024)di Beautiful entra nella Casa del. Evocata lunedì sera durante l’ingresso di Clayton Norcross, Katherine Kelly Lang nella quarta puntata di giovedì farà una sorpresa ai concorrenti. L’ospitata dell’attrice statunitense viene annunciata nel nuovo promo del GF, che dunque continua a ‘marciare’ su Clayton interprete di Thorne Forrester di Beautiful che in verità in pochi ricordano. L’attore ha prestato il volto al personaggio della soap soltanto nei primi due anni, dal 1987 al 1989 (in Italia su Rai2 dal 1990). All’epoca, tra l’altro, la trama non prevedeva alcun legame tra lui e, che invece ci sarà soltanto negli anni successivi (quando l’attore sarà Winsor Harmon). Nella puntata di lunedì è stata Jessica Morlacchi ad accogliere nella Casa Norcross poiché – parola di Signorini – “lei non si è mai persa una puntata di Beautiful”.