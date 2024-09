Affari tuoi Max Giusti svela come funzionano le vincite e i trucchi del dottore VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 25 settembre 2024) News Tv. Max”. Il noto conduttore televisivo ha condotto il programma televisivo in passato. Oggi, nel podcast “Tintoria”,tutti i segreti che si celano dietro al programma: dalenel gioco fino aiutilizzati dal. (Continua) Leggi anche: “”, è arrivata la decisione ufficiale della Rai: cosa succede Leggi anche: “” torna in onda, Amadeus preferito a Carlo Conti nel ruolo di conduttore Tutto su “” “” è un programma televisivo di genere game show trasmesso su Rai 1 dal 2003 al 2017 e poi nuovamente dal 2023. La trasmissione va in onda nella fascia dell’access prime time. È basato sul format olandese “Deal or No Deal”. Con oltre 2300 puntate prodotte è considerato uno dei giochi a premi di maggior successo della storia della televisione italiana.