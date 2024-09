Verso Monopoli-Benevento mister Auteri spera in due recuperi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 24 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNeanche il tempo di gioire per il rotondo 4-0 rifilato al Foggia e domani per ilsarà già vigilia di campionato. Alle porte per i giallorossi c’è l’insidiosa trasferta didi giovedì sera (ore 20:45) in quello che sarà il sesto turno del torneo di Serie C. Dei sei assenti contro i rossoneri in quattro non ci saranno nella trasferta pugliese, vale a dire Acampora, Ferrara, Pinato e il lungodegente Nardi. I primi due stanno proseguendo il loro percorso di recupero dopo i leggeri fastidi accusati contro il Team Altamura mentre Pinato è ancora alle prese con la pubalgia. Riguardo a Capellini e Borello, ci sono concretenze di rivedere tra i convocati il difensore scuola Juventus perché il suo stop contro il Foggia è stato posto in essere solo per motivi di cautela.