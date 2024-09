Vela | Vitamina Cetilar chiude al sesto posto la Rolex Swan Cup

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Pisa, 24 settembre 2024 – Sette prove disputate, tra cui una regata costiera tra le magnifiche isole dell’Arcipelago della Maddalena, e un risultato finale di cui andare soddisfatti, se consideriamo il numero e il valore degli equipaggi coinvolti nellaCup, la manifestazione riservata alle barche adel cantiere Nautorche si è disputata la settimana scorsa a Porto Cervo, in Sardegna. Un evento che ha riunito in Costa Smeralda oltre 100 imbarcazioni e i migliori velisti in circolazione tra quelli non impegnati nella Coppa America di Barcellona, stelle di prima grandezza del firmamento nautico presenti soprattutto nella classe One Design dei Club50, la più competitiva di tutta la manifestazione, categoria in cui era impegnato anche iltimonato da Andrea Lacorte.