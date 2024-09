Traffico Roma del 24-09-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

incidente e code su via Appia Nuova rallentamenti altezza ippodromo lavori in corso su via Cristoforo Colombo divieto di transito tra via Di Mezzocammino e di Armando Brasini versocorso un concorso pubblico presso i padiglioni della fiera dipossibili rallentamenti su via Portuense zona Ponte Galeria fino alle 19:30 di questa sera in zona Gianicolo per riprese cinematografiche chiusa al transito Piazza Garibaldi Fontana Acqua Paola fino alle 14 chiusura di via Garibaldi tra la passeggiata del Gianicolo e via Nicola Fabrizi modifiche per i bus di zona questa sera la chiusura notturna per lavori che interessa la galleria Giovanni XXIII effettuata per motivi tecnici modifiche di orario per la metro C per lavori di estensione fino al Colosseo ci sono anticipata nella tratta Malatesta San Giovanni ...