Torino uccide l’ex moglie davanti ai figli | una dei due scappa e avverte i vicini fermato Era già sottoposto a divieto di avvicinamento

(Di martedì 24 settembre 2024) Ha uccisoa coltellateai, poi èto ma i due adolescenti hanno allertatoe passanti facendo scattare l’allarme e permettendo così ai carabinieri di fermarlo subito. L’ultima vittima di femminicidio è una donna di 34 anni ammazzata dal marito da cui era separata a. L’omicidio è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì in via Cigna, nel quartiere Barriera di Milano. L’uomo, un tunisino di 48 anni, era giàaldi. Il 48enne ha sferrato alcune coltellate al torace della exagli occhi dei. Laa adolescente èta daie ha chiesto aiuto, mentre il padre ha tentato la fuga in strada. A inseguirlo c’era però ilo 13enne che ha anche chiesto aiuto ai passanti affinché lo fermassero.