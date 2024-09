Stretta sacchi neri Permessi di soggiorno e contenitori tracciati Scatta il piano fermezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Oltre 1800smaltiti illegalmente e recuperati dalla polizia municipale, 72 interventi, 48 denunce a carico di ignoti, 12 notizie reato, 7 veicoli sequestrati e tre ditte di confezione sequestrate. È stato il comandante della polizia municipale, Marco Maccioni, ieri, a chiarire i numeri dell’attività di contrasto all’odioso fenomeno dell’abbandono deidurante la commissione consiliare 3 presieduta da Enrico Romei. Il punto era quello di tracciare un bilancio e le possibili azioni in contrasto di un fenomeno che non accenna a diminuire. L’amministrazione cambia strategia e mette in campo una serie di interventi mirati a scovare e sanzionare chi getta rifiuti speciali nell’ambiente. La strategia è pronta.