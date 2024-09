‘Scendiamo in piazza’ e ‘Formula Anti-Odio’ | ACE combatte l’odio nelle scuole

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 24 settembre 2024) L’educazione al rispetto dei luoghi, delle persone e al rifiuto di ogni forma di discriminazione comincia proprio dalla scuola, il luogo per eccellenza dove si vive la diversità. Da qui prende il via la terza edizione del progetto di riqualificazione urbana Scendiamo in Piazza e la campagna di sensibilizzazione Formula-Odio di ACE, che vede protagonisti gli studenti come portavoce di un messaggio forte contro la discriminazione e a favore di una maggiore cura degli spazi pubblici, intesi come luoghi di socialità e condivisione. ACE è il promotore di questa iniziativa in Italia.