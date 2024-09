Roma Tor Vergata protagonista della Notte Europea Ricercatori e Ricercatrici 2024

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 set. (Adnkronos/Labitalia) – Un incontro per conoscere, confrontarsi, apprendere e per far avvicinare tanti giovani alle discipline di vari settoriricerca. La Commissionepromuove anche quest?anno la ‘deie delle’, un progetto finanziato da Horizon 2020 con le azioni Marie Sk?odowska-Curie tra il 27 e il 28 settembre. In occasione di questo evento che si celebra ogni anno in tutta l?Unionel?ultimo venerdì di settembre, l?Italia si distingue ancora una volta per il suo impegno nel diffondere la cultura scientifica attraverso il progetto NET ? scieNcE Together-2025. Al progetto NET, finanziato nell?ambito del Programma Horizon-msca-2023-citizens-01-01 e realizzato con le azioni Marie Sk?odowska-Curie, aderiscono, tra gli altri, l?università diTore il progetto PNRR Rome Technopole.