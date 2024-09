Robin Hood | in arrivo una nuova serie drammatica da MGM+

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 24 settembre 2024) Lo streamer ha ordinato unabasata sul popolare eroe del Regno Unito,. È stata annunciata unasuda parte di. Il network/streamer ha ordinato uno show in 10 parti, basato sul celebre personaggio del folklore inglese, che andrà in onda nel 2025. Laè stata ideata da Jonathan English, produttore esecutivo di Librarians: The Next Chapter, dallo showrunner John Glenn, già showrunner di SEAL Team della CBS, e da Lionsgate Television. Todd Lieberman della Hidden Pictures è anche produttore esecutivo. English, che ha fondato la Balkanic Media con sede in Serbia, e Glenn hanno proposto la loro versione dinegli ultimi due anni.