Pietrelcina dalla Summer School l’impegno ad incrementare i beni pubblici e i legami con le persone

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 24 settembre 2024) Tempo di lettura: 7 minutiLe relazioni come tema fondamentale per organizzare la speranza, la democrazia sostanziale come impegno dei cattolici in politica e la cittadinanza attiva per promuovere la buona politica ed il bene comune. Due giorni di confronto hanno visto in questa edizione 2024 dellarelatori giunti ada tutta Italia discutere sulle questioni rilevanti per il Mezzogiorno, il Sannio e le Aree Interne portando storie ed esperienze diverse. Protagonisti della manifestazione promossa dal “Laboratorio per la felicità pubblica” con “ANLA” e Comune diin partnership con “BASE Benevento”, ACLI, “Argomenti 2000 – Associazione di amicizia politica”, CSV Irpinia Sannio ETS e Archeoclubsono stati Edoardo Patriarca già Senatore della Repubblica e Presidente Nazionale A.N.L.A.