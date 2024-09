Napoli-Palermo Dionisi | Non è una scampagnata dobbiamo provarci

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) Ilsi prepara a sfidare ildi Antonio Conte nella partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia, in scena domani sera al San Paolo. “Giochiamo contro una squadra di altissimo livello come il– afferma il tecnico rosanero Alessio– Vogliamo fare bella figura, siamo sfavoriti ma sappiamo che abbiamo delle possibilità.convincerci mentalmente che possiamo metterli in difficoltà. Ho sceltoper scrivere il futuro insieme. Nel futuro c’è l’obiettivo di giocare partite come quella colcon più continuità maessere bravi tutti. Trac’è un livello diverso, ma nel calcio non è mai detto“.non opterà per un massiccio turn-over: “Ci saranno cambiamenti ma non stravolgimenti. Le assenze? Non sono preoccupato, è un’opportunità per chi c’è.