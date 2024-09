Napoli De Laurentiis può esultare | l’annuncio in diretta è una manna

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 24 settembre 2024) I partenopei con Antonio Conte stanno avendo modo diparecchio, un grido che si espande anche al di fuori dal campo per Dein questi istanti. Ildopo la sconfitta per 3-0 al Bentegodi contro il Verona si è saputo riprendere, con tre vittorie e un pareggio a reti inviolate all’Allianz Stadium di Torino contro la juventus. Un inizio inaspettato per la squadra di Antonio Conte, forse sopra le aspettative di tutti gli appassionati. Il tecnico leccese ha impartito la sua mentalità nelper cercare di scacciare il dna da provinciali. Nelle ultime ore sono arrivati degli elogi importanti al presidente romano, elogi provenienti da un ex direttore sportivo della Serie A. Più precisamente della Salernitana: Walter Sabatini.