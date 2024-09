Meloni premiata da Musk a New York | Continueremo a difendere i valori occidentali

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 24 settembre 2024) Quando era già notte in Italia, Giorgiaè salita sul palco della Ziegfeld Ballroom, a New, per ritirare il "Global Citizen Award 2024" dell'Atlantic Council, sotto l'egida di Elon. Il patron di Tesla, che ha deciso di premiare la presidente del Consiglio, l'ha introdotta lodandola per il suo "lavoro incredibile come premier, con una crescita e un'occupazione da record".ha anche parlato dicome di una "persona onesta, vera, autentica, una dote rara per un politico". Al che è arrivato il momento per la presidente del Consiglio di salire sul palco per tenere il suo discorso, che è durato circa 13 minuti. Partito con i ringraziamenti verso Musl, definito un "genio prezioso".ha spaziato tra vari argomenti: dalla difesa deialla necessità di non perdere terreno nei confronti dei nuovi equilibri mondiali.